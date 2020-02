Gold Play apresenta festa “Vem Quem Guenta” neste sábado, em Varginha

A Gold Play apresenta a festa “Vem Quem Guenta”, neste sábado (29), com as melhores atrações: DJ Chapeuzinho quebrando tudo com muito funk e Matheus Becati com aquele sertanejo que não pode faltar!

Então garanta seu nome na lista de desconto com um dos comissários e não perca. A festa começa a partir das 23h.

Redes Sociais

Ingressos antecipados com comissários que podem ser encontrados nas páginas:

Instagram da Gold – https://www.instagram.com/goldplay.vga/?hl=pt-br

Facebook da Gold – https://www.facebook.com/goldplayvga/