🎶 AGENDA CULTURAL VARGINHA 🎭

Fique por dentro dos eventos apoiados pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural.

💪 Varginha + Saudável

Horário: 8h às 11h

Local: Academia de Rua da Vila Paiva

Aberto ao público

+ info: bit.ly/2FfqPfE

🎶 Show 14 Bis “Acústico Ao Vivo”

Horário: 21h

Local: Theatro Capitólio

Ingressos: Pré-Festa (3015-1211)

+ info: wp.me/p3Gdhw-34k

▶ Segunda-feira (18/03)

Palestra “Reconexão e Cura Reconectiva”

Horário: 15h e 19h

Local: Museu Municipal

Inscrições gratuitas: (35) 3690-2716

+ info: wp.me/p3Gdhw-359

▶ Quinta-feira (21/03)

👩 Manhã Mulher

Horário: 7h30 às 11h

Local: Theatro Capitólio

🎼 5ª da Boa Música com as bandas “Dessas” e “Plágio”

Horário: 19h

Local: Estação Ferroviária

Aberto ao público

+ info: wp.me/p3Gdhw-36p

▶ Sexta-feira (22/03)

🍿 CinePET Unifal: exibição filme “Silêncio das inocentes”

Horário: 14h30

Local: Museu Municipal

Aberto ao público

+ info: wp.me/p3Gdhw-36s

▶ Sábado (23/03)

🤣 Comédia: Acredite, um espírito baixou em mim

Horário: 21h

Local: Theatro Capitólio

Ingressos: Açaí Club (3221-9498)

+ info: wp.me/p3Gdhw-351

▶ Até o fim de março

🎉 Exposição “Memórias do Carnaval”

Horário de visitação: seg a sex: 7h às 11h / 13h às 17h

Local: Museu Municipal РP̤a Gov. Benedito Valadares, 141

Aberto ao público

+ info: wp.me/p3Gdhw-33s

▶ Até 14/04

🎨 Casa do Artesão – Associação de Aposentados (venda de produtos artesanais)

Horário: segue o funcionamento do shopping

Local: Via Café Garden Shopping (ao lado Supermercado BH)

📞 Mais informações pelo (35) 3690-2700.​