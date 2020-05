Sul de Minas supera 1.000 casos confirmados de Covid-19

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Leopoldo Silva/Agência Senado

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), divulgou na manhã desta sexta-feira (29), um novo boletim epidemiológico de registros no Estado. O Sul de Minas superou a marca de 1.000 casos confirmados, ao todo a região soma 1.005 registros positivos, com 31 óbitos.

Entraram no novo balanço casos em: Caldas (5), Varginha (5), Monte Sião (4), Poços de Caldas (4), Três Corações (4), Boa Esperança (3), Guaxupé (3), Jacutinga (3), Pouso Alegre (3), Itanhandu (2), Três Pontas (2), Alfenas (1), Extrema (1), Inconfidentes (1), Itamonte (1), Lavras (1), Nepomuceno (1), São Sebastião do Paraíso (1) e Serrania (1).

Cidades como Conceição dos Ouros (2), Baependi (1) e Carmo do Rio Claro (1), também confirmaram os primeiros casos.

Pouso Alegre lidera a lista de registros confirmados no Sul de Minas. A cidade soma 112 confirmações, com três mortes. Extrema vem logo em seguida com 80 registros, sendo três óbitos. Poços de Caldas aparece com 68 casos, sendo três mortes e Três Corações tem 66, com uma morte (o segundo óbito divulgado pela Prefeitura de Três Corações nessa quinta-feira (28), ainda não aparece no balanço oficial da secretaria estadual).

Minas Gerais tem até o momento dessa publicação 9.232 casos confirmados de coronavírus, com 257 mortes. Outras 4.333 pessoas já estão recuperadas da doença.