Sul de Minas registra 472 casos confirmados de coronavírus

Os primeiros casos em Monte Sião (3), Delfim Moreira (2), Andradas (1), Passa Quatro (1) e Piranguinho (1), também foram oficializados.

Pouso Alegre segue liderando a lista de casos no Sul de Minas, com 68 registros e três mortes. Em seguida, Extrema com 56 e três mortes, Poços de Caldas com 27 casos confirmados e três mortes.