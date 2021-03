Rapaz é morto a facada pelo namorado em Ouro Fino

Vítima foi morta com uma facada no peito; ciúme seria a principal motivação do crime.

Redação CSul/Foto: Polícia Militar

Um homem de 40 anos foi morto nesta quinta-feira (4), em Ouro Fino. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi morta com uma facada no peito. Ainda conforme a PM, o principal suspeito de ter cometido o crime é o companheiro dele, um homem, de 40 anos.

No local, os militares se depararam com a vítima caída. A princípio, a denúncia era de um possível suicídio, no entanto, os policiais se depararam com o rapaz caído e com uma perfuração no peito. Médicos do Samu atestaram o óbito.

Após longo rastreamento, a PM localizou dois suspeitos, que seriam moradores da casa. Questionado, o companheiro da vítima confirmou o crime.

Conforme informações de vizinhos, eram constantes as brigas entre a vítima, seu namorado e o dono da casa por motivos de ciúmes. Os dois foram presos e, um terceiro suspeito, que segundo a polícia também teve envolvimento no crime.