Prefeitura de Guaxupé decreta quarentena de 10 dias

De acordo com a Administração Municipal, a decisão foi tomada devido à alta de casos de coronavírus na cidade.

Redação CSul/Foto: Reprodução

A Prefeitura de Guaxupé decretou, nesta quinta-feira (07), a prorrogação do Estado de Emergência na cidade e, além disso, estabeleceu quarentena de 10 dias no município. A medida terá início neste sábado (9), e irá até o próximo dia 18. Segundo a Administração Municipal, a decisão foi tomada devido à alta de casos de coronavírus na cidade, na qual se refletiu na taxa de ocupação da UTI da Santa Casa da cidade e escassez de insumos, EPI’s e equipe médica.

Segundo o decreto, ficam proibidas reuniões em igrejas e templos religiosos e abertura de comércio não essencial. Restaurantes e serviço ambulante de alimentos deverão funcionar no esquema de delivery ou entrega, sendo proibido o consumo no local. O restaurante popular deve funcionar somente com a entrega de marmitex. Indústrias e essenciais poderão funcionar das 5h às 20h. O delivery de alimentos poderá ocorrer até às 00h. A feira livre está suspensa neste período.

O decreto ainda proíbe aglomeração em locais públicos. A Guarda Civil Municipal intensificará a fiscalização e o uso de máscaras nas ruas será obrigatório. A multa para quem descumprir será de R$483, 84. Também estão proibidos aluguel de imóveis para festas e reuniões, ainda que familiares.

As cirurgias eletivas estão suspensas neste período.

*Com informações: Portal da Cidade Guaxupé