Jovem morre após carro capotar em Muzambinho

Alguns ocupantes foram arremessados pra fora do veículo devido ao capotamento.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Um jovem, de 18 anos, morreu na madrugada deste domingo (20), após o carro onde ele estava capotar na Rodovia BR-491, em Muzambinho. De acordo com a PM, cinco pessoas estavam no veículo, além da vítima fatal, uma pessoa ficou em estado grave e três tiveram ferimentos leves.

Devido ao capotamento, alguns ocupantes foram arremessados pra fora do veículo. Otávio Albino morreu ainda no local. O condutor do veículo foi socorrido e encaminhado em estado grave a um hospital de Guaxupé.

Todos os envolvidos na ocorrência são moradores de Cabo Verde. O corpo de Otávio foi sepultado neste domingo.

Com informações: G1 Sul de Minas