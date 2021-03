Jovem é encontrado morto dentro de veículo em Boa Esperança

Segundo a Polícia Militar, vítima teria sido morta com uma pancada na cabeça; motivação seria envolvimento com a ex-companheira do suspeito.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Um homem de 24 anos foi localizado morto dentro do próprio carro na tarde deste domingo (28), em Boa Esperança. De acordo com a Polícia Militar, Weberton Luiz Lopes morreu após uma pancada na cabeça.

Ainda conforme a PM, a motivação do crime teria sido um envolvimento com a ex-companheira do suspeito, que tem passagens policiais.

O suspeito do crime e a namorada da vítima não foram localizados. A perícia compareceu ao local para realizar os trabalhos de praxe.

O corpo foi levado à funerária e o veículo ao pátio credenciado.

*Com informações: G1 Sul de Minas/24º BPM