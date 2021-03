Índice da cesta básica em Pouso Alegre é divulgado

Levantamento é feito pelo Departamento de Pesquisa do Grupo Unis.

A partir deste mês de março de 2021, o Unis Pouso Alegre e o Departamento de Pesquisa do Grupo Unis passam a calcular mensalmente o valor da cesta básica no município de Pouso Alegre (MG), tornando-se a terceira cidade do Sul de Minas a aplicar essa pesquisa através do Grupo Unis.

Esse Índice de Custo da Cesta Básica, assim como o índice calculado em Varginha desde 2018 e em Três Pontas desde 2020, seguem a metodologia que o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) adota para a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos. Isso é fundamental para permitir uma comparação entre os resultados levantados em Pouso Alegre com os dados nacionais, servindo também como importante indicador econômico para trabalhadores, empresas, entidades, academia e poder público do município.

Os produtos pesquisados são os mesmos que compõem a cesta nacional do DIEESE e nas quantidades indicadas para a Região 1, que inclui os estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal. Esses produtos são: carne bovina, leite integral, feijão carioquinha, arroz, farinha de trigo, batata, legumes (tomate), pão francês, café em pó, frutas (banana), açúcar refinado, óleo de soja e manteiga. De acordo com o DIEESE, as quantidades de cada produto nessa cesta consistem no suficiente para o sustento e bem estar de um trabalhador em idade adulta, conten do quantidades balanceadas de proteínas, calorias, ferro, cálcio e fósforo. Ou seja, o valor da cesta básica divulgada refere-se ao necessário para o sustento de uma pessoa adulta nessas condições especificadas.

Para este levantamento inicial foram pesquisados os preços nos principais supermercados da cidade e utilizado o mesmo índice de ponderação para todos eles. O intuito dessa primeira pesquisa é verificar a metodologia na prática e ter um primeiro valor médio da cesta básica de alimentos em Pouso Alegre. A partir do próximo mês, quando teremos dois meses de coleta de preços, será possível também verificar o índice de inflação da cesta básica na cidade, que é o principal intuito da pesquisa.

Os resultados permitem verificar que nesse mês de março de 2021 o valor da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta em Pouso Alegre é de R$505,24, o que representa 49,92% do salário mínimo líquido. Dessa forma, o trabalhador que recebe um salário mínimo precisa trabalhar 101 horas e 03 minutos por mês para adquirir essa cesta de alimentos para o seu sustento.

Conforme especificado, no próximo mês será apresentado o índice de inflação da cesta básica de Pouso Alegre e uma análise da dinâmica dos preços dos produtos neste município.

A pesquisa completa pode ser acessada clicando aqui.

Fonte: Ascom Grupo Unis/Foto: Reprodução Agência Brasil