Grave acidente deixa três pessoas feridas entre Três Pontas e Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul/Foto destaque: Equipe Positiva

Um acidente envolvendo dois carros na MG-167, entre Três Pontas e Varginha deixou três pessoas feridas.

Segundo testemunhas, o condutor de um dos veículos perdeu o controle da direção ao realizar uma ultrapassagem, rodou na pista e se chocou contra um outro carro que trafegava pela direção contrária da pista.

Além do motorista de um dos carros, outras duas jovens de 17 e 19 anos, ficaram feridas, uma delas foi arremessada pra fora do veículo e caiu em um barranco com cerca de 30 metros. O impacto da batida foi tão forte que além de ter ejetado duas vítimas pra fora do carro, teve a perca do motor e das portas.

Dois ocupantes que estavam no outro automóvel não tiveram ferimentos. Equipe do SAMU e do Corpo de Bombeiros realizaram atendimento às vítimas.

Frente de um dos veículos ficou totalmente destruída devido à batida/Foto: Equipe Positiva

O menor, de 16 anos, que conduzia o veículo foi encaminhado ao Hospital Bom Pastor em Varginha, seu estado de saúde é considerado grave. A adolescente de 17 anos, também foi levada ao Hospital Bom Pastor. O estado de saúde dela é considerado gravíssimo.

O trânsito ficou congestionado nas duas pistas. A Polícia Civil foi ao local e apurou as causas do acidente.

Com informações e fotos: Equipe Positiva