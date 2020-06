Coronavírus: Sul de Minas contabiliza 1.100 casos e 34 mortes

Pin Compartilhar 0 Compart.

O primeiro óbito registrado em Monte Sião agora é contabilizado no boletim oficial da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), no Sul de Minas outros 16 casos da doença foram contabilizados no boletim desta segunda-feira (1°). Agora, a região registra 1.100 casos do novo coronavírus e 34 mortes.

O óbito confirmado em Monte Sião é de uma idosa de 64 anos, a mulher já apresentava outros problemas de saúde. A paciente morreu na última sexta-feira (29).

Também entraram no boletim os novos casos confirmados em Estiva (5), Itajubá (3), Camanducaia (2), Caxambu (2), Poços de Caldas (2), Passa Quatro (1) e Varginha (1).

Pouso Alegre segue liderando o ranking na região com 115 registros da doença e três mortes. Com 86 registros, Extrema aparece em seguida, na cidade também são contabilizadas três mortes. Poços de Caldas aparece com 73 registros e três mortes. Já Três Corações soma 70 casos, com uma morte confirmada.