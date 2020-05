Coronavírus: SES-MG confirma região com 839 casos positivos, sendo 31 mortes

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgou na manhã desta terça-feira (26), um novo boletim com registros de Covid-19 no Estado. O Sul de Minas tem de acordo com o balanço de hoje, 839 casos com 31 mortes.

Foram registrados no boletim desta terça-feira confirmações em Camanducaia (16), Três Corações (8), Extrema (7), Itanhandu (4), Itajubá (3), Lavras (3), Cambuquira (2), Caxambu (2), Estiva (2), Guaxupé (2), Passa Quatro (2), Poços de Caldas (2), Pratápolis (2), Bueno Brandão (1), Cambuí (1), Guapé (1), Nazareno (1) e Santa Rita do Sapucaí (1).

Os distritos de São Tiago e Passa Vinte também registraram as primeiras contaminações.

Pouso Alegre lidera a lista de casos confirmados do novo coronavírus na região. Ao todo, são 99 registros, sendo três mortes. Extrema vem logo atrás com 77 registros, três destes evoluíram pra óbito. Três Corações apresenta 59 casos, sendo um óbito.

A cidade de Varginha apresenta 57 casos, com duas mortes. Outros três casos já confirmados pela prefeitura, sendo um óbito ainda não entraram no boletim oficial da SES-MG.