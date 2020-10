Conceição dos Ouros: mulher morre após carro em que estava cair em ribanceira

Vítima estava em um veículo que transportava outras sete pessoas.

Uma mulher de 36 anos, morreu após o carro em que ela estava rodar na MG-173, em Conceição dos Ouros e cair em uma ribanceira. O acidente foi registrado na noite desta terça-feira (13).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava com passageira. Ainda conforme os militares, a motorista havia relatado que rodou ao fazer uma curva, bateu no guardrail e caiu na ribanceira. A chuva que caia no momento do acidente pode ter sido um dos fatores determinantes para a batida.

No veículo, haviam, além da vítima fatal, motorista e outras seis pessoas, sendo cinco crianças. Todas foram levados ao pronto-socorro da cidade, exceto uma passageira – que foi encaminhada ao Pronto Atendimento de Pouso Alegre –

Edilma de Oliveira Marinho, era irmã da condutora e mãe de dois filhos que estavam no carro.

