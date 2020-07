Celebrações religiosas com presença de fiéis em paróquias de Poços de Caldas retornam hoje

Pin Compartilhar 0 Compart.

Retorno de fiéis será seguido de diversas medidas de segurança contra à Covid-19.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas

As paróquias de Poços de Caldas, retomaram suas celebrações com presença de fiéis nesta segunda-feira (6). Para o retorno, várias medidas de segurança deverão ser tomadas, tais como, distanciamento, higienização e lotação máxima de 30 pessoas.

Dentro das paróquias todo o local será higienizado, além de disponibilização de álcool em gel para os fiéis.

A autorização da realização das celebrações presenciais, desde que as medidas sanitárias sejam tomadas, aconteceu após acordo entre o Bispo diocesano Dom José Lanza Neto com a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Vale ressaltar que, para participar das missas, os fiéis terão que ligar no telefone (35) 3721-2357 ou fazer sua inscrição direto da basílica. Segundo o Bispo Dom José Lanza Neto, os párocos podem escolher o retorno ou não das missas presenciais.

Com informações: Onda Poços