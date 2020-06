Acidente termina com duas pessoas mortas, na BR-459, em Santa Rita do Sapucaí

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul/Foto: Varginha 24 hrs

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após um acidente envolvendo três veículos nessa quinta-feira (18), na BR-459, em Santa Rita do Sapucaí.

Entre as vítimas fatais estão, o motorista de um dos carros e um passageiro que estava em outro veículo. O último chegou a ser socorrido e foi encaminhado ao Hospital Samuel Libânio em Pouso Alegre, no entanto, morreu no local.

A terceira vítima foi levada à um hospital em Santa Rita do Sapucaí, o estado de saúde dela não foi informado.

Informações iniciais dão conta de que o acidente tenha ocorrido após um dos condutores tentar realizar uma ultrapassagem. A perícia esteve no local e investiga o caso.