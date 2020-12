Acidente entre carro e viatura da PM termina com cinco mortos em Capitólio

Cinco vítimas fatais estavam no carro de passeio, dentre eles um sargento da própria Polícia Militar; policiais que estavam na viatura tiveram ferimentos leves.

Um grave acidente deixou cinco mortos na manhã desta quinta-feira (24), na MG-050, em Capitólio. A ocorrência envolveu um veículo de passeio e uma viatura da Polícia Militar. As cinco vítimas fatais estavam no mesmo carro – que era dirigido por um policial militar.

Chuva no momento do acidente pode ter sido o principal fator para a batida/Foto: Divulgação Redes Sociais

Segundo a própria PM, o veículo em que as vítimas estavam rodou na pista e bateu de frente com uma caminhonete da Polícia Militar Ambiental de Piumhi, que seguia sentido contrário. Três militares tiveram ferimentos leves.

De acordo com o 26º Batalhão da Polícia Militar, Emerson dos Santos Oliveira era sargento da cidade de Barão de Cocais. Além de Emerson, pai, filha, mãe e esposa estavam no carro.

Emerson Oliveira era um dos policiais mais conhecidos de Barão de Cocais e em 2017 foi homenageado pela Câmara Municipal pelos bons serviços prestados, principalmente no combate ao tráfico de drogas.

O corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados, no entanto, as vítimas morreram no local. Os corpos foram encaminhados ao IML.