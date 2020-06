Diretoria do Boa Esporte indica Varginha como possível sede de fases decisivas do estadual

Pin Compartilhar 0 Compart.

Em entrevista ao Globoesporte.com, o presidente boveta, Rildo Moraes, revelou o desejo de trazer os jogos decisivos para a cidade, tendo em vista o baixo número de registros de Covid-19 no município.

Uma reunião na última quarta-feira (17), entre FMF, Secretaria Estadual de Saúde, clubes e demais autoridades pautou um possível retorno do Campeonato Mineiro para 26 de julho. É necessário ressaltar que, a volta da competição em Minas Gerais precisa do aval do Centro de Operações de Emergência em Saúde no Estado.

No entanto, apesar de data estipulada para um possível retorno a Federação Mineira ainda não estabeleceu como seria estabelecidos os jogos restantes da competição. Informações preliminares dão conta de que o formato seria parecido com o adotado pela UEFA na Liga dos Campeões e Liga Europa, com partidas disputadas em sede única. Mediante à essa possibilidade, o presidente do Boa Esporte, Rildo Moraes, disse ao Globoesporte.com, que acredita em um possível retorno e destacou Varginha como possível sede.

“Acredito que para um eventual retorno, tinham que ter duas sedes. Uma delas poderia ser Varginha, que tem capacidade para abrigar vários times tanto para treinamentos quanto para se hospedarem no município, mas isso seria uma medida a ser pleiteada pelo prefeito.” – disse, Rildo.

