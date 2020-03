Coronavírus no esporte: Guarani paralisa suas atividades por tempo indeterminado

Pin Compartilhar 0 Compart.

A diretoria do Guarani Esporte Clube comunica que, em decisão conjunta e orientado pelo departamento médico do clube, paralisará as atividades da equipe profissional a partir da tarde desta quinta-feira (19), por tempo indeterminado, em prevenção a pandemia do Convid-19 (Corona Vírus) .

A determinação evita, assim, a aglomeração, contatos físicos e uma possível propagação do vírus 🦠. Os atletas e membros da comissão foram orientados sobre os cuidados pessoais que devem seguir e a importância de se manterem em casa neste período para evitar o contágio e dissipação do vírus.

O clube espera novas orientações dos órgãos competentes e também da Federação Mineira de Futebol (FMF) para comunicar o retorno dos treinamentos.

Reforçamos a todos divinopolitanos para seguirem as recomendações do Ministério da Saúde e tomarem os devidos cuidados. Isso preservará e contribuirá com o bem estar da nossa cidade nesse momento de instabilidade.

Fonte e foto: Assessoria Guarani EC