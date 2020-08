Caldense acerta retorno de Damasceno e mira acesso à Série C

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Caldense acertou o retorno do atacante Marco Damasceno, que integrou o plantel alviverde no Campeonato Mineiro antes da paralisação da competição. Damasceno teve boas atuações com a camisa da Veterana, destaque para a grande jogada no pênalti sofrido contra o Atlético no Mineirão. E agora irá ajudar a equipe na Série D.

O atleta é natural de Brasília-DF, tem 1,72 m de altura, nasceu em 11/04/1996 e passou por equipes como Atlhetico-PR, Sampaio Corrêa, Londrina, Osasco Audax, Ferroviária, Linense. “Foi uma participação positiva com o time, estávamos indo bem, pena que teve que parar por conta da pandemia. Então espero retomar forte os treinos aqui com o grupo e fazer uma boa preparação, para iniciarmos a competição com o pé direito” – disse Marco Damasceno.

Na Série D do ano passado, a Caldense terminou a primeira fase na liderança geral entre 68 equipes e depois foi eliminada em jogos polêmicos contra o Ituano. O time manteve uma base de jogadores, como é o caso dos então zagueiros titulares Guilherme Martins e Morais e quer que desta vez o desfecho seja diferente. O acesso à Série C é o grande objetivo.

“Foi importante manter uma base do time, que jogou a Série D 2019, ficou para o Mineiro 2020 e agora está dando sequência. A gente vem com um bom entrosamento e iremos chegar forte na estreia” – comentou Guilherme Martins.

“Ano passado fomos muito bem na Série D, tivemos uma das zagas menos vazadas. Para este ano temos também o Jonathan Costa e o Lucas Mufalo, que agregam bastante. Já conhecemos a competição, sabemos que é muito difícil, mas vamos batalhar” – falou Morais.

Fonte e foto: Renan Muniz/Caldense