Boa Esporte realiza testes de Covid-19 e viaja para Londrina em busca de primeira vitória na Série C

Diretoria confirmou que nenhum dos jogadores, comissão técnica e membros do staff testaram positivo para Covid-19.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Boa Esporte

O Boa Esporte realizou nesta quinta-feira (27), exames de Covid-19 em jogadores, comissão técnica e membros do staff. Segundo o clube, nenhum funcionário testou positivo.

A diretoria do Boa Esporte ressaltou ainda que, os protocolos municipais estão sendo seguidos com veracidade, visando o bem estar e a saúde de todos os funcionários do clube.

O clube de Varginha ainda não confirmou nenhum caso da doença em jogadores, membros do staff ou diretores.

Busca da primeira vitória na Série C

O Boa Esporte viaja nesta sexta-feira (28), para Londrina-PR. A equipe boveta encará o Londrina, no domingo (30), às 16h, no Estádio do Café. A partida marcará a estreia de Sidney Moraes como novo treinador do time. Sidney foi apresentado na últma quarta-feira (26), após saída de Nedo Xavier.

Partida contra o Londrina, será o início da terceira passagem de Sidney Moraes como treinador do Boa Esporte/Foto: Alisson Marques

O Boa busca a primeira vitória na competição. Nas três partidas anteriores, o clube de Varginha acumulou dois empates e uma derrota. Na estreia do campeonato empate em 2 x 2 com o Volta Redonda-RJ, dentro de casa; na segunda rodada, derrota para o Criciúma por 3 x 1, em Santa Catarina e no último domingo, outro empate em Varginha, dessa vez por 1 x 1, contra o Ypiranga-RS.

Para a partida diante do Londrina, Sidney poderá contar com quase todos os jogadores disponíveis, exceto o volante Bruno da Cruz, que se recupera de uma lesão muscular.

O Boa está na penúltima colocação do grupo B com apenas dois pontos somados. O Londrina vem uma posição acima, também com dois pontos conquistados.