Boa Esporte encara Criciúma em estreia de Mamede dentro de casa

Ariel Mamede estreou no empate em 0 x 0 contra o Volta Redonda, na semana passada, no Rio de Janeiro.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Alisson Marques/CSul

O Boa Esporte enfrenta o Criciúma neste domingo (18), às 16h, em Varginha. A partida marcará a estreia de Ariel Mamede jogando nos domínios boveta. O treinador, de apenas 31 anos, já fez sua estreia no comando da equipe varginhense no empate em 0 x 0 contra o Volta Redonda-RJ, na última semana.

Mamede acredita que o jogo contra o Tigre seja crucial para equipe varginhense. Segundo ele, é importante vencer a primeira partida na competição para dar mais tranquilidade ao elenco. Ainda conforme o novo treinador boveta, a ansiedade por buscar os três pontos pode ter atrapalhado a equipe na jornada durante a Série C. Ariel ressaltou ainda que já viu uma melhora em relação ao fator psicológico no jogo contra o Volta Redonda. “No jogo contra o Volta Redonda já vi uma equipe mais concentrada nos detalhes do jogo. Não achei nossa equipe ansiosa para vencer, não achei ansiosa para definir. Isso para mim foi um ponto positivo. Já houve uma evolução gigantesca nesse ponto” – disse.

Treinador celebrou semana cheia para trabalhar/Foto: Alisson Marques-CSul

Pontos positivos

O novo comandante do Boa Esporte salientou o comprometimento e dedicação dos atletas e diretoria para tirar o time dessa situação. Ele também acredita que o bom ambiente possa ser um fator favorável neste momento tão delicado vivido pelo clube. “Primeiramente vi um grupo muito comprometido em conseguir a primeira vitória, conseguir um returno diferente, vi uma diretoria motivada. Nosso ambiente não é de time que esteja entregue. Segundo ponto é a dedicação dos atletas com nosso trabalho, de entender, de tentar passar pra dentro de jogo tudo aquilo que a gente vem treinando por mais que seja por pouco tempo.” ressaltou Mamede.

Ariel celebrou a semana cheia para treinar e não escondeu a expectativa para os próximos jogos. “Essa semana foi importante pra gente estar mais próximo, colocar no dia-a-dia nossas ideias. A expectativa é de evolução em todos os sentidos. Essa primeira vitória vai vim com tranquilidade, será difícil, precisamos estar muito concentrados, mas com certeza estamos preparados.” finalizou o treinador.

Boa Esporte treinou nesta quinta-feira no palco da partida de domingo/Foto: Alisson Marques-CSul

Diferença na tabela

O Boa Esporte é o último colocado do grupo B com apenas seis pontos conquistados. O time de Varginha soma seis empates e quatro derrotas. Já o Criciúma, está na terceira posição com 15 pontos. A equipe catarinense vem de vitória sobre o Londrina por 2 x 1.