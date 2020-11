Boa Esporte empata mais uma na Série C e segue na zona de rebaixamento

Equipe de Varginha cria muito na primeira etapa, não marca e por pouco não sai derrotada no final da partida; clube segue na zona de rebaixamento.

Redação CSul/Foto destaque: Reprodução CSul

O Boa Esporte até tentou, mas não conseguiu vencer o Londrina, dentro de casa, no último domingo (1º), em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. No fim, o placar permaneceu no 0 x 0.

O jogo

O time de Varginha criou várias chances no primeiro tempo, em uma delas, a trave salvou o goleiro Dalton; no entanto, apesar da pressão no primeira etapa, a equipe boveta não conseguiu fazer o gol.

Coruja não conseguiu furar o bom bloqueio do adversário/Foto: Alisson Marques/CSul

Já no segundo tempo, o Londrina reagiu e só não venceu o jogo por conta do goleiro boveta, Renan Rocha e do travessão que evitou o gol contra de Wesley, já aos 46 minutos.

Com o resultado, o Boa Esporte segue na zona de rebaixamento, com 10 pontos – quatro a menos que o Volta Redonda-RJ – primeiro clube fora do Z2.

Próxima rodada

Na próxima rodada o Boa Esporte viaja até Santa Catarina, onde enfrentará o Brusque, líder do grupo B. A partida está marcada para segunda-feira (9), às 20h, no Estádio Augusto Bauer.