Boa Esporte abre vantagem de dois gols, mas cede empate ao Brusque no último lance

Resultado deixa o clube na última colocação e a quatro pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Lucas Cardoso/Brusque F.C

O Boa Esporte fez, para muitos, a melhor partida no Campeonato Brasileiro da Série C – na noite desta segunda-feira (9) – diante do Brusque, em Santa Catarina. O time de Varginha abriu 2 x 0 no placar, com gols de Pedro Acorsi e Marlyson, porém não conseguiu segurar a vantagem e cedeu o empate ao adversário, aos 52 minutos da segunda etapa.

Pedro Acorsi fez seu primeiro gol com a camisa boveta/Foto: Lucas Cardoso/Brusque F.C

Em situação delicada na tabela, o time de Varginha foi até o Estádio Augusto Bauer, enfrentar o líder da competição. Em condições pré-jogo, o empate não seria tão ruim para a equipe boveta, no entanto, pelas circunstâncias da partida, foi. O durou golpe sofrido aos 52 minutos da segunda etapa, abalou visivelmente jogadores, comissão técnica e diretoria do Boa Esporte.

O jogo

No confronto entre líder e lanterna, o que não faltou, foi equilíbrio. O Boa saiu na frente após um golaço de Pedro Acorsi, que aproveitou saída errada do goleiro Zé Carlos, e chutou por cobertura. O Brusque tentou, mas parou em milagres de Renan Rocha.

No segundo tempo, o Boa esperava o adversário e tentava beliscar nos contra-ataques. Aos 24 minutos, Marlyson tocou de cabeça para ampliar o marcador. O Brusque reagiu, e descontou três minutos após o segundo gol do Boa Esporte, com Thiago Alagoano.

O time da casa cresceu na partida e exerceu forte pressão sobre a equipe varginhense – que se apegava em milagres de Renan Rocha – no entanto, no último lance do jogo, Garcez apareceu na pequena área e empatou a partida.

Como fica?

Com a vitória, o Boa Esporte deixava a lanterna do grupo B e ficaria apenas dois pontos do Volta Redonda-RJ, primeiro clube fora do Z2. O time de Varginha, se apegava ainda, aos próximos confrontos para, enfim, deixar a zona de rebaixamento; tendo em vista que, na próxima rodada o Volta Redonda irá encarar o Ypiranga, fora de casa e o Boa receberá o São José. Contudo, não foi o que aconteceu. Com o empate, a Coruja segue a quatro pontos do time carioca, e precisará, além de vencer seus jogos dentro de casa, beliscar pontos fora.

Já o Brusque, segue na liderança isolada do grupo B.

Próxima rodada

Na próxima rodada, o Boa Esporte enfrenta o São José, na segunda-feira (16), às 16h, no Estádio Municipal de Varginha. O Brusque joga no sábado (14), às 19h, contra o Londrina, no Estádio do Café.