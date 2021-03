Ariel Mamede deixa o Boa Esporte

Segundo o clube, decisão de saída partiu do próprio treinador.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Mário Purificação – Boa Esporte

Ariel Mamede não é mais treinador do Boa Esporte. A informação foi divulgada pelo próprio clube na manhã deste domingo (28). Segundo a diretoria do Boa, a decisão partiu do próprio técnico, que pediu o desligamento.

Ariel Mamede chegou ao Boa Esporte em meados de 2020, quando o clube disputava a Série C. Apesar de não conseguir evitar o rebaixamento, Mamede foi o únicos dois três treinadores que comandaram a Coruja em 2020, a obter vitórias na competição.

Mamede (à frente) comandou o Boa Esporte em 13 partidas/Foto: Mário Purificação – Boa Esporte

Ao todo, foram 13 jogos pelo Boa Esporte e três vitórias, entre Campeonato Brasileiro Série C 2020 e Campeonato Mineiro Módulo 1 2021. Em suas redes sociais, o Boa Esporte agradeceu Mamede e desejou sorte para o treinador. “Agradecemos ao treinador pelo serviços prestados, que sempre desempenhou seu papel com muito profissionalismo e seriedade. Desejamos sucesso para o técnico na caminhada do futebol” – publicou.

O Goianésia anunciou nas últimas horas a contratação do treinador.