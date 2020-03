Região tem 1.354 casos suspeitos do novo coronavírus

Pin Compartilhar 0 Compart.

A SES-MG divulgou nesta sexta-feira (27), o novo boletim de casos do novo coronavírus. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde outros 1.354 casos estão sendo investigados em 116 cidades do Sul de Minas.

No estado, até agora foram confirmados 189 casos. Outros 21.691 ainda estão sob investigação. Segundo o Estado de Minas Gerais, são 28 mortes sob investigação, nenhuma confirmada. Outros 1.354 casos estão sendo investigados. Passos ainda lidera a lista com 155 casos suspeitos. São Sebastião do Paraíso investiga outros 91. Alfenas agora tem 69 suspeitas, Poços de Caldas 65 e Três Pontas aparece em quinto com 62 suspeitas. Em Passos outros 38 casos suspeitos entraram na lista, São Sebastião do Paraíso contabiliza mais 30 casos suspeitos. Três Pontas conta com mais 27 notificações e Pouso Alegre mais 24. Alfenas e São Lourenço tiveram outros 23 suspeitas cada.

Confira a lista de cidades do Sul de Minas com mais casos suspeitos do Covid-19; Passos: 155 casos, São Sebastião do Paraíso: 91 casos, Alfenas: 69 casos, Poços de Calas: 65 casos, Três Pontas: 62 casos, Varginha: 55 casos, São Lourenço: 51 casos, Guaxupé: 36 casos, Itajubá: 34 casos, Pouso Alegre: 32 casos, Camanducaia e Três Corações: 31 casos, Perdões: 30 casos.