Prefeitura de Varginha adia volta às aulas na Rede Municipal para 5 de abril

Conforme a prefeitura, as aulas na rede municipal foram adiadas devido à adequações exigidas pela Vigilância Sanitária em prédios das escolas, adequações essas, que ainda não ficaram prontas; instituições estaduais/federais e privadas poderão retornar já na próxima segunda-feira (1º), em modalidade híbrida.

Redação CSul/Foto: Reprodução CSul

A Prefeitura de Varginha, por meio do prefeito Vérdi Lúcio Melo, divulgou em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (24), um novo Decreto Municipal. O documento é relacionado à volta das aulas nos ensinos públicos e privados no município.

De acordo com Vérdi, as aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino que inicialmente retornariam no dia 2 de março, foram adiadas para o dia 5 de abril. Já no ensino estadual/federal e privado, o retorno poderá acontecer na próxima segunda-feira (1º), de forma híbrida, ou seja, com 50% dos alunos se revezando em dois grupos há cada semana e na terceira ambos terão aulas de forma remota.

Além de Vérdi, estiveram na coletiva o Secretário Municipal de Governo, Honorinho Ottoni; o Procurador Geral do Município, Evandro dos Santos; a Secretária Municipal de Educação, Gleicione Aparecida Dias Bagne De Souza e o Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos Coelho

Conforme a prefeitura, as aulas na rede municipal foram adiadas devido à adequações exigidas pela Vigilância Sanitária em prédios das escolas, adequações essas, que ainda não ficaram prontas. Portanto, foi tomada a decisão de adiamento visando o retorno das aulas presenciais conjuntas na escolas municipais de Varginha.

Vérdi disse, ainda, que para o retorno de forma presencial a escola/instituição deverá seguir uma série de medidas sanitárias impostas pela vigilância da cidade.