O que esperar de Vérdi Melo e Leonardo Ciacci à frente da Prefeitura de Varginha?

Atual prefeito – em exercício -, Vérdi Lúcio Melo (Avante) foi eleito oficialmente ao Executivo neste domingo (15), com 55,87% dos votos. Vérdi atuará ao lado de Leonardo Ciacci (Progressistas) eleito como vice-prefeito; O CSul listou as principais propostas e planos de governo da dupla, e o que esperar da cidade nos próximos quatro anos.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação

Eleito neste domingo (15), a prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo (Avante), assumirá oficialmente a chefia do Executivo no dia 1º de janeiro de 2021; o prefeito eleito terá Leonardo Ciacci (Progressistas) como vice.

Vérdi Melo assumiu a prefeitura após a renúncia de Antônio Silva, em meados de abril, no início da pandemia e após imbróglios devido à abertura ou não dos estabelecimentos comerciais . O atual prefeito destacou, há época, que havia ficado surpreso com a renúncia do até então, chefe do executivo; “foi uma surpresa a decisão do Antônio Silva, eu jamais imaginaria isso […], tentei muda-ló de ideia, mas não teve jeito, respeitei sua decisão e tive que enfrentar. Assumimos em um momento difícil; apanhei bastante, alguns queriam a abertura do comércio e outros não. Tomamos várias medidas de enfrentamento a pandemia e, apesar disso, infelizmente perdemos 44 vidas.” – disse o prefeito eleito, em exclusividade ao Correio do Sul.

Vérdi Melo e Leonardo Ciacci estiveram no CSul dias antes da eleição/Foto: Reprodução CSul

O plano de governo do candidato foi inspirado em princípios cristãos e dividido em 21 áreas, dentre elas estão: saúde, educação, economia, esportes e segurança pública. Para Vérdi, o foco de sua candidatura/eleição será voltado para uma administração comprometida e ligada à população. O plano reforça ainda, a gestão moderna, visando um município sustentável.

Entre as propostas, Vérdi visa criar um setor tecnológico na área da saúde para facilitar principalmente agendamento de consultas por aplicativo e telefone; implantar o sistema de iluminação total de lâmpadas de LED na cidade e valer-se do aeroporto como pilar de desenvolvimento econômico para Varginha e região.