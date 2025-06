Zoobotânico de Varginha realiza visita técnica ao Zoológico de São Paulo

Equipe conheceu de perto as boas práticas adotadas pelo Zoológico de São Paulo, como manejo de fauna, infraestrutura, gestão de visitantes e ações de educação ambiental.

Foto: Secretaria de Turismo de Varginha

Nesta terça-feira, dia 24 de junho, servidores do Zoobotânico de Varginha realizaram uma visita técnica ao Zoológico de São Paulo. A ação teve como objetivo promover a troca de experiências, atualizar conhecimentos e fortalecer o trabalho desenvolvido em Varginha nas áreas de conservação, educação ambiental e turismo.

A visita contou com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio, representada pela secretária Rosana Carvalho e pela supervisora de Serviço de Turismo e Comércio, Neide Abreu. Também participaram o diretor do Zoobotânico, Marco Antônio Reis, e os servidores Luiz Felipe Michelotto e Angélica Lima.

A secretária Rosana Carvalho ressaltou o valor da experiência e sua atuação direta na área:

“Atuamos sim nessa área, por meio da Secretaria de Turismo e Comércio, e o Zoobotânico é um importante equipamento turístico da cidade. Essa visita técnica nos trouxe referências importantes para aprimorar o atendimento ao público e valorizar ainda mais o espaço. Aprender com uma instituição como o Zoológico de São Paulo fortalece nosso trabalho e amplia nossa visão sobre o potencial do turismo ambiental em Varginha.”

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Varginha com o desenvolvimento do turismo sustentável e com a valorização dos espaços públicos voltados à educação ambiental e lazer da população.

Fonte: Secretaria de Turismo de Varginha