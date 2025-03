Zoobotânico de Varginha celebrou o Dia da Mulher com atividades especiais

No último sábado, 8 de março, o Parque Zoobotânico de Varginha foi palco de um evento muito especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O espaço, conhecido pela sua rica biodiversidade, recebeu dezenas de mulheres para um dia repleto de atividades exclusivas e momentos de conexão com a natureza.

A programação foi pensada especialmente para proporcionar uma experiência única, com ações que promoveram o bem-estar, a conscientização ambiental e a celebração da força feminina. As participantes puderam explorar a beleza da fauna e flora local, enquanto refletiam sobre a importância da preservação do meio ambiente.

Durante o evento, o Zoobotânico se transformou em um cenário de empoderamento, com momentos de troca de experiências e aprendizagem, celebrando a união da mulher com a natureza e o poder transformador dessa relação.

A equipe do Zoobotânico agradece a todas as mulheres que marcaram presença e tornaram este dia ainda mais especial, fortalecendo o compromisso com a conservação ambiental e o respeito à diversidade.

