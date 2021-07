Zema anuncia antecipação do calendário de vacinação dos mineiros para setembro

De acordo com a nova previsão, as pessoas com idade de 40 a 54 anos serão imunizadas ainda neste mês de julho. Já a população entre 25 e 39 anos serão vacinadas em agosto, enquanto os adultos de 18 a 24 anos receberão pelo menos a primeira dose da vacina em setembro.

O governador Romeu Zema anunciou, nesta quinta-feira (8), a antecipação do calendário de vacinação da população mineira maior de 18 anos contra a covid-19 para setembro. De acordo com a nova previsão, as pessoas com idade de 40 a 54 anos serão imunizadas ainda neste mês de julho. Já a população entre 25 e 39 anos serão vacinadas em agosto, enquanto os adultos de 18 a 24 anos receberão pelo menos a primeira dose da vacina em setembro.

“Vamos adiantar o calendário para que todos os mineiros maiores de 18 anos sejam vacinados até setembro. A união de esforços está possibilitando acelerar a maior operação de vacinação da história de Minas. Continue se protegendo e quando chegar sua vez, vacine”, afirmou o governador, via Twitter.

A antecipação do calendário de vacinação em Minas foi detalhada pelo secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, durante coletiva de imprensa na Cidade Administrativa nesta quinta-feira. Segundo ele, o adiantamento foi possível a partir da previsão de que a União irá receber, até agosto, cerca de 80 milhões de doses da vacina da Pfizer. Cerca de 10% deste total deverá ser encaminhado a Minas Gerais, além das doses de outros fabricantes.

“Apresentamos o novo calendário de vacinação, trazendo para setembro a previsão de todo mineiro adulto recebendo pelo menos a primeira dose. Isso só foi possível pela previsão de adiantamento de entregas de doses da Pfizer, em especial, ao Ministério da Saúde. Diante desta nova previsão estabelecida, o Governo de Minas traz esta nova previsão de vacinação dos grupos por idade. Anteriormente a gente terminaria a vacinação de todo mineiro adulto até 18 anos em outubro, e desta forma a gente conseguirá adiantar a vacinação. É uma boa notícia”, afirmou o secretário de Saúde.

No último dia 3 de julho, Minas recebeu 867 mil novas doses dos imunizantes contra covid. Está prevista para a próxima sexta-feira (9) a chegada de mais 351 mil doses, sendo 271,4 mil da Pfizer e outras 79,6 mil da Coronavac. Ao todo, o Estado já recebeu pouco mais de 15 milhões de doses, das quais 10,5 milhões já foram aplicadas na maior operação de vacinação da história mineira.

Fonte: Agência Minas/Foto: Gil Leonardi/Imprensa-MG