X Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha acontece até domingo na Estação Ferroviária

Começa na manhã desta sexta-feira (20/05), a X Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha na Estação Ferroviária. O evento prossegue até domingo (22/05) com expositores de diversas cidades de Minas e de São Paulo. O funcionamento é até às 21h. No sábado, das 8h às 21h e no domingo, das 8h às 16h.

Além da exposição, haverá venda das mais belas orquídeas a preços acessíveis, além de insumos e outros itens para o cultivo e manejo das plantas. A organização é do Círculo Orquidófilo, que conta com o apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, além do suporte da Coordenadoria das Associações dos Orquidófilos do Brasil (CAOB).

Fonte e foto: Fundação Cultural de Varginha