Workshop de Capacitação em Turismo Ufológico impulsiona potencial turístico de Varginha

O workshop ofereceu uma oportunidade para os participantes aprimorarem seus conhecimentos sobre turismo ufológico

Foto: Prefeitura de Varginha

A Secretaria Municipal de Turismo e Comércio de Varginha inova ao promover o primeiro Workshop de Capacitação em Turismo Ufológico para seus funcionários. O evento, realizado com o objetivo de fomentar o turismo na cidade, aconteceu nesta manhã, das 8h às 12h, no Memorial do ET.

O workshop ofereceu uma oportunidade para os participantes aprimorarem seus conhecimentos sobre turismo ufológico, explorando estratégias inovadoras para atrair visitantes interessados no fenômeno extraterrestre. Com palestras especializadas e dinâmicas interativas, os funcionários da Secretaria Municipal de Turismo adquiriram insights valiosos para promover Varginha como um destino cativante para entusiastas da ufologia.

“Esta iniciativa reflete o compromisso da Secretaria em impulsionar o potencial turístico da cidade, destacando sua singularidade e atraindo um novo público”, comenta a Secretária de Turismo e Comércio Rosana Carvalho.

Fonte: Prefeitura de Varginha