Voleibol de Varginha participa do primeiro microrregional Sub-14 de 2025

O time mostrou toda a sua garra e talento em jogos disputados na cidade de Careaçu

Foto: Prefeitura de Varginha

Nesse fim de semana, dia 31 de maio, a equipe de voleibol feminino da SEMEL Varginha/Vôlei do Futuro sub 14 deu início à temporada de campeonatos participando do Microrregional Sub 14 realizado pela Liga Sul Mineira de Voleibol.

O time mostrou toda a sua garra e talento em jogos disputados na cidade de Careaçu. Além da nossa equipe e da cidade sediante, Careaçu, ainda tivemos a participação das equipes da Prefeitura de São Lourenço e Cambuquira.

Um dos campeonatos mais importantes no calendário de Minas Gerais no fomento da modalidade e formação de atletas, a Microrregional Sub 14 ainda terá mais 2 etapas classificatórias e uma etapa final, etapa essa que espera estar relacionado, segundo o Técnico Wesley, que acrescenta: “tivemos ainda altos e baixos durante as partidas, que pode ser normal em início de temporada, contudo, fizemos partidas ótimas mesmo para uma equipe tão jovem em desenvolvimento, mostrando assim, o desempenho que nossas meninas podem atingir durante o campeonato”.

Além disso, mesmo distantes da torcida, a equipe contou com seu apoio através das transmissões ao vivo pelo instagram@voleibol_varginha e de pais e familiares presentes em todos os jogos. A expectativa é de um excelente campeonato!

Resultados:

Semel Varginha/Vôlei do Futuro 2 x 0 Prefeitura de São Lourenço

Semel Varginha/Vôlei do Futuro 2 x 0 Cambuquira

Semel Varginha/Vôlei do Futuro 1 x 2 Careaçu

Fonte: Prefeitura de Varginha