VII Seminário do Patrimônio de Varginha debate tradição, identidade e paisagem cultural

Entre os destaques da programação estão os painéis temáticos, que promovem o diálogo entre pesquisadores e detentores dos saberes e práticas culturais.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

No dia 20 de agosto (quarta-feira), Varginha sediará a sétima edição do Seminário do Patrimônio Cultural, com o tema “Paisagens Culturais e Patrimônios Imateriais de Varginha: diálogos entre tradição, identidade e preservação”. O evento será realizado das 13h às 17h, no auditório do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha (INPREV), e reunirá representantes de comunidades tradicionais, pesquisadores, gestores públicos e interessados na valorização e salvaguarda do patrimônio cultural.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site varginhacultural.com.br ou pela plataforma Even3 até o dia 18 de agosto. O evento é voltado para gestores culturais, conselheiros de patrimônio e igualdade racial, professores, estudantes, pesquisadores e o público em geral, promovendo um ambiente de escuta, valorização da diversidade e aprofundamento sobre as conexões entre território, memória e identidade.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, e integra a programação da 10ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, promovida pelo IEPHA/MG, que neste ano propõe a reflexão sobre o conceito de paisagem cultural. A proposta é evidenciar como os patrimônios imateriais se conectam aos espaços da cidade e compõem a identidade coletiva da população varginhense.

Entre os destaques da programação estão os painéis temáticos, que promovem o diálogo entre pesquisadores e detentores dos saberes e práticas culturais. O primeiro painel, “ET de Varginha e os lugares associados”, discutirá os espaços vinculados ao famoso caso ocorrido na década de 1990, que passou a integrar o imaginário cultural da cidade. A mediação será do jornalista Platinny Paiva, com participações de Gleiber Piva (Secretaria de Turismo) e da historiadora Cristiane Magalhães, responsável pelo dossiê de registro do bem como patrimônio cultural do município.

Em seguida, o painel “Os Caminhos de Reis em Varginha” abordará a trajetória das Companhias de Folia de Reis, que em 2025 completam dez anos de registro como patrimônio imaterial do município. Capitães de diferentes grupos compartilharão suas experiências nos trajetos, celebrações e nos espaços emblemáticos da tradição, como a Igreja Matriz e a Concha Acústica Mariângela Calil — palco do tradicional Encontro Anual das folias no dia 12 de janeiro.

O seminário também abre espaço para as casas afroreligiosas do município no painel “Terreiros e a construção de significados entre natureza, fé e ancestralidade”. Com mediação de Adriano Maximiano (IEPHA/MG), representantes de terreiros discutirão os sentidos e simbologias dos seus espaços, que vão além da dimensão física, carregando memórias, espiritualidade e resistência.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha