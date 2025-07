Vigilância Sanitária reforça ações de prevenção às hepatites virais em Varginha

Foto: Divulgação

O mês de julho é marcado pela campanha Julho Amarelo, dedicada à luta contra as hepatites virais, doenças que afetam o fígado e muitas vezes evoluem silenciosamente, com risco de complicações graves como cirrose e câncer hepático. A Vigilância Sanitária de Varginha reforça a importância da prevenção e do controle dessas infecções, com ênfase em ações educativas e fiscalizatórias nos estabelecimentos sob sua responsabilidade.

Dia 28 de julho marca o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, uma data estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para aumentar a conscientização sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites virais. Este dia é uma oportunidade para lembrar a importância da luta contra uma doença que afeta milhões de pessoas no mundo todo, com consequências graves para a saúde pública.

O que são hepatites virais?

As hepatites A, B, C, D e E são causadas por diferentes vírus, com formas distintas de transmissão. As mais comuns no Brasil são as hepatites A, B e C. A maioria dos casos pode não apresentar sintomas por muitos anos, o que torna essencial a prevenção contínua e o diagnóstico precoce.

Medidas de prevenção orientadas pela Vigilância Sanitária

A VISA realiza inspeções, orientações e ações educativas para garantir que os serviços cumpram as normas sanitárias e reduzam os riscos de transmissão. Conheça as principais formas de prevenção:

Higiene e manipulação correta de alimentos

• Previne a hepatite A, transmitida por água ou alimentos contaminados.

• Lavar bem frutas, verduras e legumes.

• Garantir água potável e higienização adequada das mãos, utensílios e superfícies.

• Evitar consumo de alimentos crus de origem duvidosa.

Vacinação contra hepatite B

• A vacina contra a hepatite B é segura, gratuita e está disponível nas unidades de saúde.

• O esquema vacinal completo é composto por 3 doses.

• Quem não sabe se tomou ou não completou as doses, deve procurar a unidade de saúde e atualizar a carteira de vacinação.

• Crianças, adolescentes e adultos de qualquer idade podem e devem se vacinar.

Cuidados em salões de beleza, barbearias, estúdios de tatuagem e clínicas estéticas

• Exigir instrumentos esterilizados ou descartáveis.

• Nunca compartilhar alicates, lâminas ou agulhas.

• Verificar se os profissionais seguem procedimentos higiênico-sanitários.

Serviços de saúde seguros

• Os estabelecimentos devem garantir a esterilização correta de instrumentais, o uso de EPI (equipamentos de proteção individual) e o descarte adequado de resíduos de risco biológico.

• A VISA atua para garantir que consultórios, clínicas, laboratórios e outros serviços estejam em conformidade com a legislação sanitária.

Para mais informações ou para comunicar irregularidades, acesse: visa.varginha.mg.gov.br ou entre em contato pelo telefone: (35) 3690-2204.

Fonte: Prefeitura de Varginha