Vigilância sanitária promove encontro com profissionais da rede pública da saúde

O encontro aconteceu no auditório do INPREV na última quarta-feira (22), e contou com a participação de enfermeiros, representantes da Vigilância Sanitária, Farmácia, Serviço de Vacinação e Imunização, Atenção primária e secundária.

O principal objetivo foi prestar orientações quanto as Boas Práticas de Funcionamento dos Serviços de Saúde, o que inclui: as documentações gerais, processos de trabalho, limpeza e higienização dos ambientes e superfícies, armazenamento de produtos, gestão de resíduos, radiodiagnóstico odontológico, processamento de artigos, infraestrutura física, dentre outros.

Na oportunidade, foram abordados os principais regulamentos sanitários aplicáveis aos serviços de saúde e empregados nas inspeções sanitárias para fins de licenciamento. Os presentes interagiram com os técnicos da Vigilância Sanitária, buscando esclarecimentos diversos sobre os temas apresentados.

A Vigilância Sanitária, cuja função institucional é fiscalizadora, reafirmou que encontra-se à disposição para elucidação de dúvidas eventuais e para a abertura de um canal permanente de diálogo, que irá proporcionar a construção de um processo coletivo de avanço frente às demandas apresentadas.

