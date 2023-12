Vigilância Ambiental o intensifica trabalhos de combate à dengue

É imprescindível neste período de chuvas intensas atenção redobrada dos imóveis.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio do setor de Vigilância Ambiental comunica:

Estamos recebendo um número significante de notificações de casos prováveis de Dengue de munícipes do Bairro Jardim Canaã, Por este motivo o Setor de Vigilância Ambiental está realizando a aplicação de UBV (fumacê) nos endereços notificados e intensificando as vistorias dos imóveis desta área.

Pedimos a colaboração dos munícipes do bairro Jardim Canaã, para que realizem vistorias em seus imóveis, não deixando depósitos destampados expostos à chuva, verifiquem as calhas de suas residências se estão obstruídas e retendo água e se as caixas d’água estão tampadas.

É imprescindível neste período de chuvas intensas atenção redobrada dos imóveis. Para que possamos realizar um atendimento completo destas notificações é imprescindível a vistoria do agente de endemias e a aplicação de UBV (fumacê).

Por isso é importante que o morador receba o agente de endemias que realizará vistorias mais frequentes e também que abram seus imóveis para a aplicação do UBV (fumacê) nos quintais, para que o bloqueio de transmissão seja efetivo.

O setor de Vigilância Ambiental conta com você para vencermos esta luta!

Fonte: Prefeitura de Varginha