Vidas transformadas por meio da Regional de Varginha

Foto: Sistema Faemg Senar

Em um ano de desafios e oportunidades, o Sistema Faemg Senar se destacou pelo apoio e comprometimento com a prosperidade dos produtores rurais. Através do escritório regional de Varginha, que atende 114 municípios, mais de 1.400 produtores transformaram suas vidas por meio do Programa de Assistência Técnica e Gerencial. Os elogios são sempre positivos e as histórias inspiradoras, como é o caso da Marli Aparecida Silva, que viu sua produtividade aumentar em 193%, desde o início dos atendimentos. “Só tenho a agradecer pelo propósito desse programa”, afirmou a produtora.

Através do ATeG, os produtores estão recebendo acompanhamento técnico e gerencial para otimizar práticas agrícolas, melhorar a gestão da propriedade e impulsionar a eficiência produtiva, nas culturas de café, cachaça, leite, mel e derivados lácteos. Para o Sebastião Donizete, além do ATeG contribuir com o aumento de renda das famílias rurais, ele traz coisas que o “dinheiro não compra”. “Em muitos dias, eu ficava desanimado e tomando remédios. O ATeG mudou tudo. Agora, trabalho o dia inteiro e o mais importante, eu trabalho com alegria e admirando o meu café, a lavoura está linda.”, contou.

O gerente do Sistema Faemg Senar em Varginha, Caio Oliveira, explicou que a regional trabalha com o objetivo de levar conhecimento, qualificação profissional e assistência técnica e gerencial, buscando atender a demanda do mercado por mão de obra qualificada. “Através de nossas entidades cooperadas e nossos parceiros, desenvolvemos as ações de forma que os produtores possam ter melhores resultados e se adequem às exigências que as cadeias produtivas atendidas necessitam. Nossa atividade se transforma a cada dia e com isso precisamos acompanhar as tendências e evoluções desse setor, e os cursos de qualificação profissional e o ATeG são as melhores ferramentas que o produtor tem disponíveis, além das ações da Promoção Social, que são de suma importância para atendermos as comunidades e as famílias rurais com ações que visam o bem-estar, a integração social e inserção da família e de toda a comunidade”, explicou.

Mais capacitação

Em 2023, foram realizados mais de 1.600 cursos de Formação Profissional para produtores ou trabalhadores, que levaram capacitação com técnicas atualizadas de modo que eles aumentem a produtividade e a permanência na atividade.

Além disso, a regional contribuiu com a realização de 264 cursos de Formação Social, melhorando a qualidade de vida e maior participação na comunidade rural.

Jovens no Campo

Além disso, o Sistema Faemg Senar, por meio do Escritório Regional de Varginha, reforça seu compromisso com os jovens do campo, em que 169 jovens que participaram do Maratona Jovem e 14 produtores beneficiados pelo Programa Sucessão no Campo.

“Somos o futuro do agro. A participação no Maratona Jovem nos trouxe outra visão. Recebemos vários conselhos de como alcançar uma vida melhor na cafeicultura, de pessoas que já são referência no setor. Isso faz nos ter mais ânimo nesta caminhada, virou uma chave em nossas vidas”, contou a participante do Programa Maratona Jovem, Mayara Bueno.

Preocupação com a saúde dos produtores e trabalhadores rurais

O Programa Saúde Itinerante também contribuiu com a saúde do homem e da mulher no campo. O “Caminhão da Saúde”, equipado com profissionais especializados e equipamentos médicos, registrou mais de 2.100 exames preventivos realizados na regional, em 5 municípios.

“O Sistema Faemg Senar está sempre atento e preocupado com as pessoas do meio rural. O programa Saúde Itinerante tem a preocupação de levar cuidados médicos e de saúde, proporcionando acesso à exames para homens e mulheres. Cuidar da saúde, também é cuidar das famílias rurais”, finalizou o gerente regional do Sistema Faemg Senar em Varginha.Comprometimento com a prosperidade do setor

Para fortalecer ainda mais o setor, 52 produtores tiveram a oportunidade de reduzir custos e buscar eficiência por meio do Programa Gestão com Qualidade (GQC).

Além disso, o regional contribuiu para a qualificação da mão-de-obra com a realização da Formação por Competências, beneficiando 18 pessoas para o desenvolvimento de competências técnicas, profissionais e de gestão nas propriedades e o Agricultura de Precisão, com 169 participantes.

A primeiro Centro de Excelência em Cafeicultura do país foi inaugurado em Varginha/MG

Neste ano, o primeiro Centro de Excelência em Cafeicultura do país foi inaugurado, uma iniciativa da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), por meio do Senar Nacional, em parceria com o Sistema Faemg Senar

As inscrições para o curso técnico em Cafeicultura, presencial e gratuito, já estão abertas até o dia 15/01/2024 e podem ser realizadas no site: http://etec.senar.org.br/curso-tecnico-em-cafeicultura-processo-seletivo-20241/

O Escritório Regional de Varginha conta com a participação ativa de 57 sindicatos rurais e entidades cooperadas, acompanhados por 48 agentes de desenvolvimento rural, que são fundamentais na realização de melhorias significativas na qualidade de vida dos produtores. Além disso, a regional conta com o apoio de grandes parceiros, como o Sicoob Credivar, Laticínio Quatá, Minasul, Olam, Fundação Hanns Neuman, Sebrae, Cooxupé, Lactalis e outras empresas e instituições.

“Trabalhamos muito e de maneira firme para levar educação e qualificação profissional, além da Assistência Técnica e Gerencial para vários produtores da região. Já estamos nos preparando para entrar em 2024, com o compromisso de fazer cada vez mais pelo setor e seus produtores, com o objetivo de transformar vidas e promover a sucessão familiar”, finalizou o gerente regional do Sistema Faemg Senar em Varginha, Caio Oliveira.

Fonte: Sistema Faemg Senar