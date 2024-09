Vida Viva arrecada 25 toneladas de Blisters e reverte em cadeiras de roda

Os blisters foram revertidos em cadeiras de roda e de banho, equipamentos estes que serão emprestado aos pacientes oncológicos do Hospital Bom Pastor.

Foto: Vida Viva Varginha

Na última quinta-feira, dia 5 de Setembro, o Vida Viva, em Varginha, recebeu uma remessa de 2.340 kg de blisters para a reciclagem, somando a quantidade de 25.950 kg de cartelas de medicamento, esse valor é o resultado total da campanha “Junte e Doe” realizada pela instituição.

Esse grande volume arrecadado foi graças ao trabalho e esforço de “mãos amigas” de Varginha e muitas cidades da região do Sul de Minas, que todos os dias trazem esses materiais na sede do Viva Vida.

A instituição agradece a colaboração de todos e pede para que todos continuem sempre com essa arrecadação, incentivando os familiares, os amigos e conhecidos a continuar ajudando!

Fonte: Vida Viva Varginha