Vice-Reitor Felipe Flausino preside reunião do Conselho Universitário do Unis pela 1ª vez

Na pauta da reunião, foi destaca a aprovação de diversos Editais de Mobilidade Acadêmica

Foto: Grupo Unis

No dia 24 de agosto o Conselho Universitário (CONSUN) se reuniu para a 6ª reunião do grupo no ano, com o objetivo de discutir as políticas educacionais de todas as unidades e níveis de ensino do Grupo Educacional Unis.

Em caráter inédito, esta reunião do grupo foi presidida pelo novo Vice-Reitor do Centro Universitário do Sul de Minas, Prof. Felipe Flausino de Oliveira, que tomou posse como membro ativo do CONSUN e conduziu as apresentações e aprovações das propostas dos membros do Conselho, relacionadas aos diversos segmentos de atuação do Grupo Unis.

“Quero agradecer ao Prof. Stefano por confiar mais uma vez no meu trabalho e por me ensinar tanto, e também ao Prof. Guedes que me apoia em todas as iniciativas e projetos dentro da instituição. Temos muito trabalho por aqui, mas também muita vontade e determinação de fazer acontecer. Nosso propósito é empoderar gente para transformar realidades e assim faremos”, comentou Felipe.

Na pauta da reunião, foi destaca a aprovação de diversos Editais de Mobilidade Acadêmica. Após o período mais intenso da pandemia, o Unis voltou a fomentar com intensidade as parcerias internacionais, e neste semestre, já conta com diversos estudantes em mobilidade em instituições nacionais e internacionais, além de já estar recebendo alunos estrangeiros da América do Sul.

Outro ponto de destaque debatido na reunião, foram os projetos de cursos técnicos aprovados na modalidade EaD. Com a possibilidade aberta pela portaria 314 do MEC, o Unis requisitou autorização para a abertura de cursos técnicos. Após o resultado do processo, previsto para dezembro, a intenção do Unis é ofertar mais esta possibilidade de formação para a nossa comunidade regional.

A reunião do CONSUN aconteceu na Cidade Universitária.

Fonte: Grupo Unis