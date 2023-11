Vice-prefeito Leonardo Ciacci participa da abertura do mês de combate do câncer de Próstata no Hospital Bom Pastor

Durante todo o mês de novembro, ações do HBP e da Secretaria de Saúde vão acontecer nas UBS e PSF’s da cidade, a fim de conscientizar os homens do perigo da doença e da importância do exame preventivo.

Foto: Prefeitura de Varginha

O vice-prefeito Leonardo Ciacci participou na manhã desta quarta-feira, 01, da solenidade de abertura do Mês de Combate ao Câncer de Próstata promovido pelo Hospital Bom Pastor.

Realizado na recepção da Oncologia o evento contou com a presença de autoridades e médicos especialistas, que trouxeram palestras explicando a importância do exame preventivo.

O médico oncologista Bruno Sousa destacou que os exames de sangue servem para mostrar se há alguma anomalia no paciente. Em caso de variações, o exame de toque pode constatar o câncer e, se detectado no início, possui mais de 95% de chances de cura.

O coordenador da Oncologia, Leandro Sarto, destacou o projeto inédito da padronização de um medicamento para o tratamento que vai chegar nos próximos meses e reforçou que “o evento de hoje é para conscientização e prevenção”.

Para o vice-prefeito Leonardo Ciacci, a campanha é necessária, porque a doença é silenciosa e muitos pacientes descobrem tarde demais. “A estrutura do HBP é a melhor da região e uma das melhores do Estado. Aqui o paciente tem um tratamento digno e adequado”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Varginha