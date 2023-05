Vice-prefeito Leonardo Ciacci participa da abertura da Conferência Municipal de Assistência Social

A abertura contou ainda com uma apresentação do grupo de dança do CRAS 5, do bairro Novo Tempo, que encantaram a todos.

Foto: Prefeitura de Varginha

Realizada no auditório do Teatro Mestrinho, a solenidade de abertura da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social contou com a presença do vice-prefeito Leonardo Ciacci, que deu as boas vindas aos presentes e destacou importantes ações que a Prefeitura de Varginha vem desenvolvendo a favor da população, especialmente os que vivem em situação de vulnerabilidade.

Em seu pronunciamento o vice-prefeito parabenizou a todos os responsáveis pela realização da Conferência, enalteceu o trabalho da Sehad, na pessoal do Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social, e reforçou o compromisso da Prefeito Vérdi. proporcionar cada vez mais instrumentos ao alcance da população. As conferências são de suma importância pata que possamos ouvir a comunidade de forma que o Poder Publico possa, cada vez mais, ofertar servidos de qualidade ao alcance de todos”, concluiu.

Com o tema “Reconstrução do SUAS: O SUAS que Temos e o SUAS que Queremos!, a conferência este ano. Que foi aberta a participação de toda comunidade, trabalho o lema a Assistência Social é Direito do Cidadão e Dever Intransferível do Estado, desenvolvido pela palestrante convidada, Cleusimar Cardoso Alves Almeida, Doutora em serviço pela Universidade Estadual Paulista-UNIESP.

As conferências de Assistência Social são instâncias que têm por atribuições a avaliação da política de assistência social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). São espaços de caráter deliberativo que permitem o debate e avaliação da Política de Assistência Social e a proposição de novas diretrizes, no sentido de consolidar e ampliar os direitos socioassistenciais dos seus usuários.

A realização de uma Conferência não é algo isolado, mas parte de um processo amplo de diálogo e democratização da gestão pública. Por esta razão, a participação popular e, principalmente, a presença dos usuários é fundamental.

As conferências são realizadas em três instâncias: municipal, estadual e nacional. Na etapa municipal, podem participar todos os sujeitos envolvidos na Assistência Social e pessoas interessadas nas questões relativas a essa Política. Já nas Conferências estaduais, participam os delegados, eleitos nas Conferências municipais. Na Conferência Nacional, participam os delegados eleitos nas conferências estaduais.

Fonte: Prefeitura de Varginha