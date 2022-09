Vice-prefeito Leonardo Ciacci conversa com vereadores

Na oportunidade o vice-prefeito esclareceu que a suspensão do campeonato já estava prevista para a rodada do dia 25/09.

Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha.

O vice-prefeito Leonardo Ciacci recebeu nesta sexta-feira (23) em seu gabinete, um grupo de vereadores que veio conversar sobre o Campeonato Amador “Amadorzão”, suspenso temporariamente pela administração. Estiveram presentes os vereadores Carlinhos da Padaria, Dan Dan, Rodrigo Naves e Bebeto.

Na oportunidade o vice-prefeito esclareceu que a suspensão do campeonato já estava prevista para a rodada do dia 25/09, uma vez que no dia 02/10, data da eleição para primeiro Turno, já não haveria competição em cumprimento a Lei Eleitoral.

Ciacci esclareceu que a suspensão se deu em razão de uma orientação de órgão de segurança pública competente, no que diz respeito ao aprimoramento da segurança para preservar a torcida e jogadores.

“A volta do Amadorzão está sendo muito bem vista pelas equipes bem como por toda a população. Porém, temos que ter a responsabilidade de fazer um torneio que ofereça, além do Esporte, lazer e segurança a todos que participam de mais essa ação da Prefeitura de Varginha.

Fonte: Prefeitura de Varginha.