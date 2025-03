Vias do Café repassa R$ 4,4 milhões em ISSQN para Varginha e região

Imposto gerado pela concessão impulsiona o orçamento municipal e beneficia áreas essenciais como infraestrutura, saúde e educação.

Foto: EPR Vias do Café

A EPR Vias do Café destinou R$ 4.437.501,19 em Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para os 22 municípios que integram a sua área de concessão. Entre as cidades beneficiadas estão São Sebastião do Paraíso, Varginha, Alfenas, Três Corações, Muzambinho, Campos Gerais e outras. O valor, referente ao período entre o início das operações, em 26 de julho de 2024, e 31 de dezembro de 2024, será utilizado pelas prefeituras para investimentos estratégicos em infraestrutura, saúde, educação e outros serviços públicos essenciais.

Além do ISSQN gerado diretamente pela concessão, os prestadores de serviço da EPR Vias do Café também recolhem o imposto para a região, ampliando ainda mais o impacto financeiro positivo para os municípios. O ISSQN, recolhido sobre os serviços prestados pela concessionária e seus prestadores, é redistribuído entre as cidades conforme a extensão da rodovia em cada território.

Segundo José Salim Fraiha, diretor-executivo da EPR Vias do Café, o repasse tem um impacto significativo. “Além da gestão da rodovia, nosso compromisso é com o desenvolvimento sustentável das comunidades. O repasse do ISSQN permite que as prefeituras invistam em melhorias que beneficiam diretamente a população local”, afirmou.

Compromisso com o desenvolvimento regional

A concessão da EPR Vias do Café vai além da manutenção e ampliação da infraestrutura rodoviária. Ela promove benefícios diretos para as cidades atendidas, com impactos positivos na economia local, geração de empregos e na qualidade de vida dos moradores. A integração do repasse do ISSQN com investimentos em segurança viária fortalece a capacidade dos municípios em promover melhorias urbanas e sociais.

“A concessão rodoviária gera efeitos que vão além da rodovia. A infraestrutura e a segurança viária são catalisadores de um ciclo contínuo de desenvolvimento que beneficia tanto a economia local quanto o bem-estar das pessoas”, afirmou José Salim Fraiha.

A EPR Vias do Café segue firme no compromisso de oferecer mais conforto e segurança aos usuários, além de manter um relacionamento próximo com os municípios atendidos, consolidando seu papel como agente de desenvolvimento regional.

Fonte: EPR Vias do Café