Via Café Shopping recebe Show “Os Palhaços” neste domingo

O show é gratuito e ocorrerá às 15h, no Espaço Via Café (entrada do cinema).

Foto: Via Café Shopping Center

Prepare-se para uma aventura mágica e repleta de alegria! Neste domingo, 30 de março, o Via Café Shopping Center recebe o musical infantil ‘O Show dos Palhaços’, um espetáculo encantador que vai envolver toda a família em um mundo de cores, músicas e risadas. O show é gratuito e ocorrerá às 15h, no Espaço Via Café (entrada do cinema).

Com as melhores canções que trazem à tona o sabor da infância, o musical proporciona momentos inesquecíveis de dança e diversão. Os personagens carismáticos conquistam corações de todas as idades, levando o público a reviver a magia da infância e a interagir em um show vibrante e cheio de emoção.

Para a coordenadora de marketing, Priscila Pompeu,o evento faz parte de um calendário de atrações gratuitas promovidas pelo Via Café Shopping Center, que oferece cultura e entretenimento de qualidade às famílias do Sul de Minas.

“Acreditamos na importância de proporcionar momentos de lazer e cultura para os nossos clientes. O musical ‘O Show dos Palhaços’ é mais uma ação especial que preparamos com muito carinho, fortalecendo o shopping como um espaço de convivência e diversão para todas as idades”, destaca.

Fonte: Luciana Trindade / Via Café Shopping Center