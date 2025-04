Via Café Shopping recebe Cantata de Páscoa neste sábado

A apresentação é destinada a pessoas de todas as idades.

Foto: Via Café Shopping / Divulgação

O Via Café Shopping Center recebe, no próximo sábado (18/4), a “Cantata de Páscoa Graça”, apresentada pelos cantores da Igreja Missões. A apresentação gratuita e aberta ao público acontece a partir das 16h30, no Espaço Via Café (entrada do cinema), e promete levar ao público momentos de reflexão, fé e celebração com músicas temáticas que destacam o verdadeiro significado da data.

Com um repertório voltado para a Páscoa, a cantata é mais uma das ações culturais promovidas pelo shopping, que busca fortalecer seu compromisso de ser um espaço acolhedor e aberto a diferentes manifestações artísticas de todo o Sul de Minas. A apresentação é destinada a pessoas de todas as idades.

De acordo com a coordenadora de marketing do Via Café, Priscila Pompeu, eventos como esse reforçam o propósito do empreendimento de ir além das compras. “Nosso objetivo é ser um ponto de encontro para as famílias, oferecendo experiências que envolvem entretenimento, cultura, gastronomia e, claro, muita emoção. A Cantata de Páscoa é um convite ao público para vivenciar momentos especiais e gratuitos em um ambiente acolhedor”, destaca.

Fonte: Luciana Trindade / Via Café Shopping