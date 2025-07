Via Café Shopping realiza semana de programação infantil gratuita

Atividades, gratuitas, acontecem no Espaço Via Café, e prometem muita diversão para as crianças da região.

Foto: Via Café Shopping Center

Durante o mês de julho, o Via Café Shopping Center está com uma programação especial voltada ao público infantil. As atividades, gratuitas, acontecem no Espaço Via Café (entrada próxima ao Cinemark), e prometem muita diversão para as crianças da região. Para mais informações, consulte as redes sociais do shopping. A participação nas atividades é gratuita e não exige inscrição prévia. Basta comparecer ao local no horário indicado.

No dia 17 de julho, quinta-feira, das 14h às 17h, será realizado o Clubinho do Zedi – Gincana Happy Kids, com brincadeiras e dinâmicas interativas conduzidas por monitores. A proposta é incentivar a criatividade, o trabalho em equipe e o movimento físico, tudo de forma lúdica e segura. A mesma atividade também ocorrerá em 29/7.

Já no dia 20 de julho, às 15h, o shopping recebe o tão aguardado show infantil com os Bolofofos, fenômeno entre as crianças nas plataformas digitais. A apresentação promete encantar os pequenos com músicas animadas, personagens coloridos e muita energia.

Segundo a coordenadora de Marketing do Via Café Shopping Center, Priscila Pompeu, a programação faz parte do compromisso do empreendimento em oferecer experiências que vão além das compras. “Julho é um mês muito esperado pelas crianças, e pensamos em ações que proporcionem momentos de alegria em família. Queremos que o Via Café seja um espaço para estar em todas as ocasiões do ano”, destaca.

