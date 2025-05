Via Café Shopping realiza campanha do agasalho em apoio ao projeto Amor Solidário

Os donativos serão distribuídos a moradores dos bairros Carvalhos, Novo Tempo e Cruzeiro do Sul, além de pessoas em situação de rua na cidade.

Foto: Via Café Shopping Center

Com a chegada das temperaturas mais baixas, o Via Café Shopping Center convida a população do Sul de Minas a participar de sua tradicional Campanha do Agasalho, que acontece até o dia 23 de junho. A iniciativa arrecadará agasalhos e cobertores em bom estado, que serão destinados ao projeto social Amor Solidário.

A urna de arrecadação está localizada em frente ao Supermercado BH. Para quem preferir contribuir de forma digital, as doações também podem ser feitas por PIX para o número (19) 99135-1700. Os donativos serão distribuídos a moradores dos bairros Carvalhos, Novo Tempo e Cruzeiro do Sul, além de pessoas em situação de rua na cidade.

A coordenadora de Marketing do shopping, Priscila Pompeu, destaca o papel social do empreendimento e reforça a importância da participação da comunidade. “Nosso objetivo é ir além do consumo e transformar o Via Café em um ponto de acolhimento e solidariedade. Com a chegada do frio, cada agasalho pode fazer a diferença na vida de quem mais precisa. Convidamos todos a participarem dessa corrente do bem.”

Fonte: Luciana Trindade/Via Café Shopping Center