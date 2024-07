Via Café Shopping realiza atividades infantis durante esta semana

São atividades e eventos variados e gratuitos que, certamente, irão agradar tanto os adultos quanto à criançada.

24/7 (quarta-feira) – Oficina Tarde Azul / Roda de Conversa – Amor sem Rótulos

Promovida em parceria com a instituição “Eu escolhi Amar”, realizada ao lado da Havan, das 15h às 17h, a Oficina tarde Azul reunirá atividades de interação relacionadas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Crianças e adolescentes com a condição poderão participar de atividades artísticas, psicopedagógica e psicomotoras.

Realizada no mesmo local, às 18h, a roda de conversa vai reunir representantes da “Eu escolhi Amar”, mães e especialistas para um bate-papo sincero e transparente sobre a criação e rotina de crianças com TEA.

25/7 (quinta-feira) – Aula de Tecido Acrobático

Às 13h, 14h e às 19h, a Academia de Danças Acrobáticas Elaine Nascimento vai promover aulas de tecido acrobático. Reunindo movimentos básicos que envolvem força, flexibilidade e expressão corporal, crianças a partir de 7 anos e adultos poderão participar dessa atividade e colocar o corpo em movimento.

27/7 (sábado) – Workshop de Patins

Quer aprender a patinar e viver momentos divertidos? Então, participe do workshop de patinação realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), às 8h, no estacionamento superior do shopping. A atividade contará com passeios, aulas e muita troca de experiências sobre a modalidade que é uma sensação.

28/7 (domingo) – Show Meu Malvado Favorito

Música, dança e muitas aventuras marcarão o show infantil “Meu Malvado Favorito”, realizado às 16h, no estacionamento. Nesta apresentação, o vilão Gru e os minions prometem divertir e encantar todas as famílias. Ao final da apresentação, todos os presentes poderão tirar fotos com os personagens em suas próprias câmeras fotográficas.

