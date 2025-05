Via Café Shopping lança campanha de Dia das Mães “Amor que brilha”

Para celebrar o amor incondicional, a força e a ternura das mães — figuras essenciais em todas as famílias — o Via Café Shopping Center lança a campanha especial de Dia das Mães “Amor que Brilha!”. A ação promocional ocorre até 11 de maio de 2025 ou enquanto durar o estoque. e promete emocionar os clientes com um mimo delicado e cheio de significado. Mais informações estão disponíveis nas redes sociais do empreendimento.

A campanha de Dia das Mães reafirma o compromisso do Via Café Shopping em proporcionar experiências afetivas e memoráveis aos seus clientes, reforçando o papel do empreendimento como espaço de convivência, celebração e cuidado com quem amamos. Durante o período da campanha, os consumidores que realizarem compras a partir de R$ 300, nas lojas participantes poderão resgatar um colar ponto de luz mini com aro, um presente pensado para homenagear o brilho e a presença única de cada mãe. O ponto de troca está localizado em frente à loja Youcom, funcionando diariamente, das 10h às 22h.

Segundo a coordenadora de marketing do Via Café Shopping, Priscila Pompeu, a ação vai além da comemoração da data. “Nossa campanha é uma forma de reconhecer a beleza, a dedicação e o amor das mães. Elas são o coração das famílias, e merecem todo o carinho. Com essa ação, queremos que cada mãe se sinta especial e valorizada”, conclui.

